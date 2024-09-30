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Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный

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Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000 (Control) черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 140108
Производитель: Bort
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

18 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Измельчитель Omoikiri NAGARE SLIM 500
Измельчитель Omoikiri NAGARE SLIM 500
21 890₽
Характеристики
Тип
измельчитель
Назначение
бытовой
Цвет
черный
Объем перемалывающей камеры, л
1.4
Количество стадий измельчения
3
Тип мотора
постоянный магнит
Управление измельчителем
электронное
Диаметр выходного отверстия
3 1/2"
Мощность
0.75 л.с.
Дополнительная информация
в комплекте: пульт дистанционного управления (1 шт.); фильтрующая сетка с резиновой пробкой (1 шт.); монтажный узел (1 шт.); сливная труба (1 шт.); проталкиватель (1 шт)
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В сравнение
В избранное
18 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа