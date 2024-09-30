Измельчители пищевых отходов Bort Titan 5000 Control
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Код товара: 140070
Производитель: Bort
20 990₽
251
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Характеристики
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- Тип
- измельчитель
- Назначение
- бытовой
- Цвет
- черный
- Объем перемалывающей камеры, л
- 1.4
- Количество стадий измельчения
- 3
- Тип мотора
- постоянный магнит
- Управление измельчителем
- электронное
- Диаметр выходного отверстия
- 3 1/2"
- Мощность
- 560 Вт
- Дополнительная информация
- 3-х уровневая технология измельчения отходов
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