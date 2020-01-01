Вытяжка каминная AMIR A-601 RSTB GLASS черный
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Код товара: 99446
Производитель: AMIR
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мало
8 990₽
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Тип каминной установки
- пристенная
- Цвет
- черный
- Наклонная форма
- да
- Потребляемая мощность, Вт
- 100
- Мощность двигателя, Вт
- 700
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- кнопочное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 300
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- нет
- Фильтр
- жировой
- Максимальный уровень шума, дБ
- 63
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 72
- Глубина, см
- 34
- Ширина встраивания, см
- 60
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