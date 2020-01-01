Вытяжка встраиваемая Bosch DHL555BL серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98673
Производитель: Bosch
мало
мало
19 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- встраиваемая в шкаф
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Цвет
- серебристый
- Тип встраивания в шкаф
- полновстраиваемая
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 206
- Мощность двигателя, Вт
- 200
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- ползунковое
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Максимальная производительность, м³/ч
- 590
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- нет
- Дополнительные функции
- интенсивный режим
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 64
- Антивозвратный клапан
- нет
- Ширина, см
- 53
- Высота, см
- 26.4
- Глубина, см
- 38
- Ширина встраивания, см
- 50
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вытяжка каминная Kuppersberg BONA 60 C Bronze бежевый
21 490₽
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый
19 990₽
Вытяжка каминная Kuppersberg BONA 90 С Bronze бежевый
21 790₽
Вытяжка каминная Bosch DWK065G60R черный
21 990₽
Вытяжка каминная Bosch DWK065G20R белый
22 590₽
Вытяжка каминная Bosch DWK65AJ80R белый
19 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.