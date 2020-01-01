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Вытяжки
Вытяжка каминная MAUNFELD TOWER C 60 белый

Вытяжка каминная MAUNFELD TOWER C 60 белый

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Вытяжка каминная MAUNFELD TOWER C 60 белый
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Код товара: 96788
Производитель: MAUNFELD
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мало
мало
7 990₽
8 790₽
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Характеристики
Установка
каминная
Диаметр патрубка воздуховода, мм
120
Цвет
белый
Тип каминной установки
пристенная
Наклонная форма
да
Потребляемая мощность, Вт
96
Мощность двигателя, Вт
90
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл/стекло
Материал окантовки/панели
стекло
Режимы работы
отвод, циркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
650
Количество скоростей
3
Тип освещения
светодиодная лампа
Дисплей
нет
Дополнительные функции
периметриальное всасывание
Фильтр
жировой
Индикатор загрязнения фильтра
нет
Максимальный уровень шума, дБ
51
Антивозвратный клапан
есть
Ширина, см
60
Высота, см
97
Глубина, см
31
Ширина встраивания, см
60
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мало
мало
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8 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа