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Вытяжки
Вытяжка каминная MAUNFELD EMMY 60 бежевый

Вытяжка каминная MAUNFELD EMMY 60 бежевый

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Вытяжка каминная MAUNFELD EMMY 60 бежевый
Вытяжка каминная MAUNFELD EMMY 60 бежевый
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Код товара: 96787
Производитель: MAUNFELD
31 декабря
31 декабря
14 990₽
16 990₽
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Установка
каминная
Диаметр патрубка воздуховода, мм
150
Цвет
бежевый
Тип каминной установки
пристенная
Наклонная форма
да
Потребляемая мощность, Вт
233
Мощность двигателя, Вт
230
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Элементы управления
сенсорное
Материал корпуса
металл/стекло
Материал окантовки/панели
стекло
Режимы работы
отвод, циркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
1050
Количество скоростей
3
Тип освещения
светодиодная лампа
Дисплей
есть
Дополнительные функции
таймер, периметриальное всасывание
Фильтр
жировой
Индикатор загрязнения фильтра
нет
Максимальный уровень шума, дБ
57
Антивозвратный клапан
есть
Ширина, см
59.5
Высота, см
106.5
Глубина, см
37.8
Ширина встраивания, см
60
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа