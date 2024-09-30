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Вытяжка каминная Korting KHC 6750 RB бежевый

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Вытяжка каминная Korting KHC 6750 RB бежевый
Вытяжка каминная Korting KHC 6750 RB бежевый
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 91226
Производитель: Korting
Гарантия: 12 мес.
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

15 990₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Установка
каминная
Диаметр патрубка воздуховода, мм
150
Цвет
бежевый
Тип каминной установки
пристенная
Наклонная форма
нет
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность двигателя, Вт
194
Количество двигателей
1
Тип управления
механическое
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл
Материал окантовки/панели
металл
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15 990₽
191
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа