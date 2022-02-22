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Вытяжки
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный

Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный

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Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Вытяжка встраиваемая MAUNFELD CROSBY SINGL 60 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 82212
Производитель: MAUNFELD
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В наличии
В наличии
8 990₽
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Характеристики
Установка
встраиваемая в шкаф
Диаметр патрубка воздуховода, мм
120
Тип встраивания в шкаф
полновстраиваемая
Наклонная форма
нет
Потребляемая мощность, Вт
121
Мощность двигателя, Вт
115
Количество двигателей
1
Тип управления
механическое
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл
Материал окантовки/панели
металл
Цвет
черный
Режимы работы
отвод, циркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
850
Количество скоростей
3
Тип освещения
светодиодная лампа
Дисплей
нет
Дополнительные функции
интенсивный режим
Фильтр
жировой
Индикатор загрязнения фильтра
нет
Максимальный уровень шума, дБ
48
Антивозвратный клапан
нет
Ширина, см
59.8
Высота, см
16.7
Глубина, см
29.6
Ширина встраивания, см
60
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Вопросы и ответы
P
Patimat
22 февраля 2022
Подскажите производителя данной вытяжки? Оригинал?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.02.2022 15:16:04
Добрый день! Да Страна-производитель Польша
Ответить
0 0
P
Patimat
22 февраля 2022
Подскажите производителя данной вытяжки? Оригинал?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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В наличии
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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