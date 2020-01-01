Вытяжка встраиваемая ELIKOR 52П-1000-Э4Д бежевый
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Код товара: 79627
Производитель: ELIKOR
В наличии
В наличии
9 990₽
11 990₽
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Характеристики
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- Установка
- встраиваемая в шкаф
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Тип встраивания в шкаф
- полновстраиваемая
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 225
- Мощность двигателя, Вт
- 273
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- сенсорное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Цвет
- бежевый
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 1000
- Количество скоростей
- 4
- Тип освещения
- галогенная лампа
- Дисплей
- нет
- Дополнительные функции
- таймер
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 56
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 52
- Высота, см
- 31.9
- Глубина, см
- 29.2
- Ширина встраивания, см
- 45.8
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