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Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый

Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый

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Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый
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Фото товара
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Код товара: 77901
Производитель: Kuppersberg
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19 990₽
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Характеристики
Установка
встраиваемая в шкаф
Диаметр патрубка воздуховода, мм
150
Тип встраивания в шкаф
полновстраиваемая
Наклонная форма
нет
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность двигателя, Вт
136
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл
Материал окантовки/панели
металл
Цвет
бежевый
Режимы работы
отвод, циркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
650
Количество скоростей
3
Тип освещения
светодиодная лампа
Дисплей
нет
Дополнительные функции
таймер
Фильтр
жировой
Индикатор загрязнения фильтра
нет
Максимальный уровень шума, дБ
42
Антивозвратный клапан
есть
Ширина, см
72
Высота, см
29.8
Глубина, см
28.2
Ширина встраивания, см
66.1
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мало
мало
19 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа