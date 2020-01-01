Вытяжка каминная AVEX NM 6060 Y бежевый
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Код товара: 76031
Производитель: AVEX
31 декабря
31 декабря
12 990₽
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- да
- Потребляемая мощность, Вт
- 213
- Мощность двигателя, Вт
- 210
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Элементы управления
- сенсорное
- Материал корпуса
- металл/стекло
- Цвет
- бежевый
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 600
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- нет
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 64
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 132
- Глубина, см
- 44
- Ширина встраивания, см
- 60
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