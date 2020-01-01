Вытяжка каминная Kuppersberg BONA 60 C Bronze бежевый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 64800
Производитель: Kuppersberg
мало
мало
21 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
каминная пристенная, ширина встраивания: 60 см, режимы работы: отвод / циркуляция, антивозвратный клапан, максимальная производительность: 800 куб.м/ч, количество двигателей: 1, тип освещения: светодиодная лампа, габариты (ШxГxВ): 60x49x75 см, цвет: белый
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 222
- Мощность двигателя, Вт
- 140
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- кнопочное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Цвет
- бежевый
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 800
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- нет
- Дополнительные функции
- таймер
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 58
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 75
- Глубина, см
- 49
- Ширина встраивания, см
- 60
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg INLINEA 72 C бежевый
19 990₽
Вытяжка каминная Kuppersberg BONA 90 С Bronze бежевый
21 790₽
Вытяжка каминная Bosch DWK065G60R черный
21 990₽
Вытяжка встраиваемая Bosch DHL555BL серебристый
19 990₽
Вытяжка каминная Bosch DWK065G20R белый
22 590₽
Вытяжка каминная Bosch DWK65AJ80R белый
19 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.