Вытяжка каминная Korting KHC 65070 GB бежевый
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19 990₽
23 990₽
239
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Цвет
- бежевый
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- да
- Потребляемая мощность, Вт
- 137
- Мощность двигателя, Вт
- 135
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Элементы управления
- сенсорное
- Материал корпуса
- металл/стекло
- Материал окантовки/панели
- стекло
- Страна производитель
- Турция
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