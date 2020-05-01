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Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый

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Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Вытяжка встраиваемая Elica WH/A/52 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189683
Производитель: Elica
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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32 690₽
392
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Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
35 990₽
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10 800₽

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Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
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Вытяжка встраиваемая Elica FOLD S IX/A/52 серебристый
28 990₽
347
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8 700₽

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Вытяжка встраиваемая Elica FOLD S IX/A/52 серебристый
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383
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Вытяжка каминная Bosch DWK065G20T белый
31 990₽
34 990₽
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9 600₽

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Вытяжка каминная Bosch DWK065G20T белый
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Вытяжка встраиваемая Elica BOXIN LX/IX/A/60 серебристый
27 990₽
335
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8 400₽

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Вытяжка встраиваемая Elica BOXIN LX/IX/A/60 серебристый
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Вытяжка встраиваемая Elica MBL/A/52 черный
36 990₽
443
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11 100₽

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Вытяжка встраиваемая Elica MBL/A/52 черный
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Вытяжка каминная Elica SHADE BL/A/60 черный
28 890₽
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8 670₽

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Вытяжка каминная Elica SHADE BL/A/60 черный
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Вытяжка каминная Elica SPOT PLUS IX/A/60-PRF0097374A серебристый
28 500₽
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8 550₽

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Вытяжка каминная Elica SPOT PLUS IX/A/60-PRF0097374A серебристый
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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM CR 60 серебристый
29 990₽
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9 000₽

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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM CR 60 серебристый
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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM WH 60 белый
29 990₽
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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM WH 60 белый
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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM BK 60 черный
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Вытяжка встраиваемая Franke T-FORM BK 60 черный
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Вытяжка подвесная Weissgauff TUBUS 900 PB белый
26 590₽
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7 980₽

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Вытяжка подвесная Weissgauff TUBUS 900 PB белый
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Вытяжка каминная Midea MH60AN995GB черный
32 690₽
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9 810₽

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Вытяжка каминная Midea MH60AN995GB черный
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Вытяжка встраиваемая Korting KHI 6997 GN черный
29 990₽
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Вытяжка встраиваемая Korting KHI 6997 GN черный
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Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
35 990₽
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Вытяжка встраиваемая Elica FOLD S IX/A/52 серебристый
Вытяжка встраиваемая Elica FOLD S IX/A/52 серебристый
28 990₽
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Вытяжка каминная Bosch DWK065G20T белый
Вытяжка каминная Bosch DWK065G20T белый
31 990₽
34 990₽
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Вытяжка встраиваемая Elica BOXIN LX/IX/A/60 серебристый
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Вытяжка встраиваемая Elica MBL/A/52 черный
Вытяжка встраиваемая Elica MBL/A/52 черный
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Вытяжка каминная Elica SHADE BL/A/60 черный
Вытяжка каминная Elica SHADE BL/A/60 черный
28 890₽
Характеристики
Установка
встраиваемая
Потребляемая мощность, Вт
257
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Режимы работы
отвод, циркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
1050
Фильтр
жировой
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В сравнение
В избранное
32 690₽
392
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 9 810 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?