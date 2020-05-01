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Вытяжка каминная ELIKOR Вента 60П-650-К3Д бежевый
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Код товара: 189038
Производитель: ELIKOR
Гарантия: 12 мес.
8 690₽
104
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Потребляемая мощность, Вт
- 155
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 650
- Фильтр
- жировой
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