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Вытяжка каминная ELIKOR Рубин 60П-650-К3Д черный

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Вытяжка каминная ELIKOR Рубин 60П-650-К3Д черный
Вытяжка каминная ELIKOR Рубин 60П-650-К3Д черный
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Код товара: 185090
Производитель: ELIKOR
Гарантия: 12 мес.
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10 990₽
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Характеристики
Установка
каминная
Потребляемая мощность, Вт
155
Количество двигателей
1
Тип управления
механическое
Режимы работы
отвод, рециркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
650
Фильтр
жировой
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бесплатно,

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бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

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