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Вытяжка каминная ELIKOR 60П-650-Е3Д белый
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Код товара: 184046
Производитель: ELIKOR
Гарантия: 12 мес.
14 990₽
179
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Потребляемая мощность, Вт
- 155
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Режимы работы
- отвод, рециркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 650
- Фильтр
- жировой
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