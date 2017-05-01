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Вытяжка каминная ELIKOR 60П-650-Е3Д белый

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Вытяжка каминная ELIKOR 60П-650-Е3Д белый
Вытяжка каминная ELIKOR 60П-650-Е3Д белый
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Код товара: 184046
Производитель: ELIKOR
Гарантия: 12 мес.
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14 990₽
179
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Вытяжка каминная ELIKOR Рубин S4 90П-700-Э4Г черный
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Вытяжка встраиваемая Midea MH60I370B черный
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Вытяжка встраиваемая Elica Elibloc HT GR/A/60 серебристый
Вытяжка встраиваемая Elica Elibloc HT GR/A/60 серебристый
14 990₽
Характеристики
Установка
каминная
Потребляемая мощность, Вт
155
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Режимы работы
отвод, рециркуляция
Максимальная производительность, м³/ч
650
Фильтр
жировой
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