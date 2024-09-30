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Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный

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Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
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Код товара: 165927
Производитель: Elica
Гарантия: гарантия
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

35 990₽
431
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В магазинах:
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В магазинах:
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Установка
встраиваемая
Диаметр патрубка воздуховода, мм
150
Цвет
черный
Тип встраивания в шкаф
полновстраиваемая
Наклонная форма
нет
Потребляемая мощность, Вт
257
Мощность двигателя, Вт
250
Количество двигателей
1
Тип управления
электронное
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл
Материал окантовки/панели
металл
Страна производитель
Польша
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35 990₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа