Вытяжка встраиваемая Elica Lane BL MAT/A/52 (MBL/A/52) черный
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Код товара: 165927
Производитель: Elica
Гарантия: гарантия
35 990₽
431
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Характеристики
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- Установка
- встраиваемая
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Цвет
- черный
- Тип встраивания в шкаф
- полновстраиваемая
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 257
- Мощность двигателя, Вт
- 250
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Элементы управления
- кнопочное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Страна производитель
- Польша
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