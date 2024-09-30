Вытяжка встраиваемая ELIKOR Flat 52П-650-К3Д бежевый
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Код товара: 157218
Производитель: ELIKOR
Гарантия: гарантия
7 990₽
8 990₽
95
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Установка
- встраиваемая
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Цвет
- бежевый
- Тип встраивания в шкаф
- полновстраиваемая
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 155
- Мощность двигателя, Вт
- 148
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- кнопочное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Страна производитель
- Россия
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