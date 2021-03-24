Вытяжка каминная ELIKOR Эпсилон 60П-430-П3Л черный
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Код товара: 1460
Производитель: ELIKOR
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
6 990₽
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О товаре
каминная пристенная, 60см, 430 куб.м/ч, 60x50x100см, черный
Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 225
- Мощность двигателя, Вт
- 140
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- ползунковое
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Цвет
- черный
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 430
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- лампа накаливания
- Дисплей
- нет
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 54
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 100
- Глубина, см
- 50
- Ширина встраивания, см
- 60
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Н
Н
Настя
24 марта 2021
Достоинства
Данная вытяжка смотрится очень красиво из-за своего черного цвета, но особый шарм добавляет золотистая окантовка купола. У нее не только визуальные преимущества, но и достаточно высокая мощность, еще подсветка и жировой фильтр. Он кстати легко снимается, чтобы помыть.
Недостатки
нет
Комментарии
смотрится красиво
Н
Настя
24 марта 2021
Достоинства
Данная вытяжка смотрится очень красиво из-за своего черного цвета, но особый шарм добавляет золотистая окантовка купола. У нее не только визуальные преимущества, но и достаточно высокая мощность, еще подсветка и жировой фильтр. Он кстати легко снимается, чтобы помыть.
Недостатки
нет
Комментарии
смотрится красиво
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