Вытяжка каминная ELIKOR Эпсилон 60П-430-П3Л черный

Достоинства

Данная вытяжка смотрится очень красиво из-за своего черного цвета, но особый шарм добавляет золотистая окантовка купола. У нее не только визуальные преимущества, но и достаточно высокая мощность, еще подсветка и жировой фильтр. Он кстати легко снимается, чтобы помыть.