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Вытяжка каминная ELIKOR Коралл 60П-430-К3Д белый

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Вытяжка каминная ELIKOR Коралл 60П-430-К3Д белый
Вытяжка каминная ELIKOR Коралл 60П-430-К3Д белый
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Код товара: 133021
Производитель: ELIKOR
Гарантия: гарантия
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 990₽
36
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Вытяжка встраиваемая ELIKOR Flat 52П-650-К3Д бежевый
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Вытяжка встраиваемая ELIKOR Flat 52П-650-К3Д черный
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Вытяжка каминная ELIKOR Вента 60П-650-К3Д бежевый
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Вытяжка каминная ELIKOR Коралл 60П-430-К3Д черный
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8 490₽
Характеристики
Установка
каминная
Диаметр патрубка воздуховода, мм
120
Цвет
белый
Тип каминной установки
пристенная
Наклонная форма
да
Потребляемая мощность, Вт
147
Мощность двигателя, Вт
145.5
Количество двигателей
1
Тип управления
механическое
Элементы управления
кнопочное
Материал корпуса
металл
Материал окантовки/панели
стекло
Страна производитель
Россия
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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