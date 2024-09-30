Вытяжка каминная Midea MH60AN595RGI бежевый
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Код товара: 127535
Производитель: Midea
Гарантия: 12 мес.
14 990₽
179
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Цвет
- бежевый
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- да
- Потребляемая мощность, Вт
- 253
- Мощность двигателя, Вт
- 250
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Элементы управления
- сенсорное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- стекло
- Страна производитель
- Китай
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