Вытяжка каминная HOMSair TEFFI 60 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110849
Производитель: HOMSair
мало
мало
10 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 150
- Цвет
- черный
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- да
- Потребляемая мощность, Вт
- 273
- Мощность двигателя, Вт
- 270
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- электронное
- Элементы управления
- сенсорное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- стекло
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 1050
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- есть
- Дополнительные функции
- таймер
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 51
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 106.5
- Глубина, см
- 37.8
- Ширина встраивания, см
- 60
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вытяжка каминная ELIKOR Вента 60П-430-П3Л черный
8 950₽
Вытяжка каминная ELIKOR Рубин S4 60П-700-Э4Д черный
11 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вытяжка каминная MAUNFELD TOWER C 60 бежевый
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вытяжка встраиваемая ELIKOR 52Н-650-Э3Д серебристый
8 950₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вытяжка каминная AVEX NM 6060 Y бежевый
12 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-16%
Вытяжка встраиваемая ELIKOR 52Н-1000-Э4Д серебристый
10 990₽
12 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.