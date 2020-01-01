Вытяжка встраиваемая HOMSair CROCUS PUSH 52 черный
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Код товара: 110846
Производитель: HOMSair
14 января
14 января
11 490₽
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Характеристики
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- Установка
- встраиваемая в шкаф
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Цвет
- черный
- Тип встраивания в шкаф
- полновстраиваемая
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 124
- Мощность двигателя, Вт
- 124
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- кнопочное
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- стекло
- Режимы работы
- отвод, циркуляция
- Максимальная производительность, м³/ч
- 850
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- светодиодная лампа
- Дисплей
- нет
- Дополнительные функции
- периметриальное всасывание
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 53
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 51.8
- Высота, см
- 19.1
- Глубина, см
- 29
- Ширина встраивания, см
- 52
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