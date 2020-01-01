Вытяжка каминная ELIKOR 60П-430-П3Л черный
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Код товара: 103816
Производитель: ELIKOR
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мало
5 990₽
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Характеристики
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- Установка
- каминная
- Диаметр патрубка воздуховода, мм
- 120
- Цвет
- черный
- Тип каминной установки
- пристенная
- Наклонная форма
- нет
- Потребляемая мощность, Вт
- 225
- Мощность двигателя, Вт
- 140
- Количество двигателей
- 1
- Тип управления
- механическое
- Элементы управления
- ползунковое
- Материал корпуса
- металл
- Материал окантовки/панели
- металл
- Максимальная производительность, м³/ч
- 430
- Количество скоростей
- 3
- Тип освещения
- лампа накаливания
- Дисплей
- нет
- Фильтр
- жировой
- Индикатор загрязнения фильтра
- нет
- Максимальный уровень шума, дБ
- 54
- Антивозвратный клапан
- есть
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 100
- Глубина, см
- 50
- Ширина встраивания, см
- 60
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