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Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

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Mi Band 6

Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 обладает классической формой с инновационным большим экраном и закругленными краями, что обеспечивает комфорт в ношении и использовании. А полноэкранный AMOLED-дисплей с диагональю 1,56 дюйма был улучшен по всем параметрам, что обеспечивает быстрый доступ к текстовым сообщениям, вызовам и уведомлениям.

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Mi Band 6

Screwdriver

Шуруповерт был высоко оценен и получил престижную награду в области промышленного дизайна iF Industrial Design Award 2019. Корпус отвертки изготовлен из высококачественного инженерного пластика с эффективной термостойкостью и ударопрочностью. В комплект входит 12 бит из легированной стали S2, оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч.

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Screwdriver

Умный дом

Mi Smart Kettle Pro

Mi Smart Kettle Pro

Mi Robot Vacuum-Mop P

Основное преимущество робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P – влажная уборка. Причём это умная влажная уборка, которую вы контролируете через приложение: выбираете режим использования воды и с помощью виртуальной стены задаёте зоны, в которых влажная уборка не требуется (например, ковры).

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Mi Robot Vacuum-Mop P

Mi Air Purifier 3H

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3H выполнен в белом корпусе и обладает мощностью 38 Вт. Это эффективное устройство, обеспечивающее поддержание оптимального состояния воздуха в большом помещении, площадь которого соответствует 48 кв. м. Производительность прибора соответствует 6660 литрам за минуту, что обеспечивает центробежный вентилятор, дополненный бесщёточным мощным электродвигателем.

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Mi Air Purifier 3H

MI TV

MI TV Box S

Медиаплеер Xiaomi Mi Box S станет центром развлечений в вашем доме. Модель, собранная в ультракомпактном корпусе, предоставляет пользователям максимум возможностей платформы Android TV. Вы сможете использовать все самые популярные сервисы Google. Медиаплеер способен обеспечить доступ к более чем 3000 приложений.

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MI TV Box S

MI TV 55"

Благодаря качеству изображения 4K Ultra-HDR вы не упустите ни одной детали. Встроенный осязаемый звук для эффекта полного погружения, которое обеспечивает двойное декодирование Dolby + DTS.

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MI TV 55"

Смартфоны

POCO M3 Pro

POCO M3 Pro

11 Lite 5G NE

Создайте свой стиль вместе с Xiaomi 11 Lite 5G NE! Почти невесомый. Элегантный и плавный. Новый Xiaomi 11 Lite 5G NE обладает частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, с заботой о вашем зрении. Qualcomm® Snapdragon™ 778G, которым оснащен новый смартфон, обеспечит вас необходимой мощностью для плавной работы любого приложения и игр. А аккумулятор мощностью 4250 мАч обеспечит до 18 часов бесперебойной работы смартфона!

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11 Lite 5G NE

11T

Xiaomi 11Т – это настоящий флагман 2021 года. И он полностью соответствует такому позиционированию, предоставляя своим обладателям возможность пользоваться отличной камерой 108Мп, ни в чем себя не ограничивать при запуске игр и других требовательных приложений, благодаря флагманскому чипу MediaTek 5G. Кроме того, этот смартфон эстетично выглядит и приковывает внимание дизайном. А сочетание аккумулятора на 5000 мАч, энергоэффективного процессора и AMOLED-экрана обеспечивает модели Xiaomi 11Т длительное время работы. На зарядку от 0 до 100% уходит менее часа, если используете комплектный адаптер на 67 Вт.

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11T

11T Pro

Xiaomi 11T Pro – это 108-мегапиксельная камера, отличный процессор, супер-продвинутая технология быстрой зарядки и лучший в своем роде AMOLED-экран со множеством дополнительных фишек. Профессиональная съемка с HDR10+ позволяет запечатлять более яркие и темные детали видео с более чем 1 миллиардом цветов, что улучшает качество вашего видео и делает его более естественным. Благодаря технологии HDR10+ с шифрованием end-to-end цвета выглядят более насыщенными и динамичными как во время съемки, так и при демонстрации на дисплее. А 5-нанометровый техпроцесс повышает производительность ЦП на 25%, а производительность графического процессора — на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Это обеспечивает рекордную производительность и более эффективное энергопотребление.

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11T Pro