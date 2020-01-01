11T Pro

Xiaomi 11T Pro – это 108-мегапиксельная камера, отличный процессор, супер-продвинутая технология быстрой зарядки и лучший в своем роде AMOLED-экран со множеством дополнительных фишек. Профессиональная съемка с HDR10+ позволяет запечатлять более яркие и темные детали видео с более чем 1 миллиардом цветов, что улучшает качество вашего видео и делает его более естественным. Благодаря технологии HDR10+ с шифрованием end-to-end цвета выглядят более насыщенными и динамичными как во время съемки, так и при демонстрации на дисплее. А 5-нанометровый техпроцесс повышает производительность ЦП на 25%, а производительность графического процессора — на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Это обеспечивает рекордную производительность и более эффективное энергопотребление.