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Смартфоны
Galaxy S22 Ultra
Первый среди сильных - Каждый кадр – шедевр. Даже в темноте. Лучшая камера в Galaxy* - Мощный аккумулятор (5 000 мАч), готовый работать день и ночь - Первый 4 нм процессор*. Скорость – его стихия. - Встроенный S pen для творчества и решения задач. - Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем Dynamic Amoled 2X. *Среди линейки смартфонов Samsung Galaxy на февраль 2022 года. ГэлаксиПодробнее »
Galaxy Z Fold3
Домашний кинотеатр, рабочее место, игровая комната и все это в ваших руках - Премиальный дизайн - Из смартфона в планшет одним движением - Одновременная работа в трех приложениях - Поддержка S Pen – удобство обычной ручки с уникальными возможностями - Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от водыПодробнее »
Galaxy S22 | S22+
Новая форма самовыражения - Ночь в твоей власти. Лучшие снимки даже ночью – в твоих руках - Мощный аккумулятор. Заряжается быстро, работает долго - Первый 4 нм процессор*. Быстрее еще не было - Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем Dynamic Amoled 2X *Среди линейки смартфонов Samsung Galaxy на февраль 2022 года. ГэлаксиПодробнее »
Galaxy Z Flip3
Новый способ выразить себя - Стильный дизайн, подчеркивающий твою индивидуальность - Режим камеры hands-free для свободы творчества - Передовой процессор для решения любых задач - Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от водыПодробнее »
Galaxy S21 FE
Лучшие* флагманские возможности S21 по более доступной цене. • Обновлённый дизайн с гармоничным набором цветовой палитры • Суперплавный экран**: cкроллинг еще никогда не был таким плавным и быстрым • Профессиональная камера: каждый кадр – миллион лайков • Процессор на максималках: новейший 8-ми ядерный процессор *По сравнению с линейкой Galaxy **Плавный экран, частота обновления 120 ГцПодробнее »
Galaxy A22
Потрясающий экран и производительность - Современный дизайн - Безграничный экран 6.4 дюйма - 4 AI-камеры, основная – 48МП - Аккумулятор 5000 мА·ч5 + быстрая зарядка 15 ВтПодробнее »
Galaxy M
Новый способ выразить себя
• Стильный дизайн, подчеркивающий твою индивидуальность
• Режим камеры hands-free для свободы творчества
• Передовой процессор для решения любых задач
• Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от воды
Планшеты
Galaxy Tab A8
- Стильный минималистичный дизайн - 10.5” экран с эффектом полного погружения - 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos - Аккумулятор 7040 мАчПодробнее »
Носимые устройства
Galaxy Watch4 | Watch4 Classic
Устройство, которое знает вас лучше всех
• Стильный и лаконичный дизайн
• Определение состава тела
• Измерение ЭКГ и артериального давления
• Новая ОС с поддержкой Google сервисов
• Мощный процессор и быстрая зарядка
Galaxy Buds2
И твой мир оживает
• Захватывающий звук:
• Двухполосные динамики
• Интеллектуальная передача голоса
• Активное шумоподавление
• Комфортная посадка: удобная и надежная посадка для использования 24/7
Аксессуары
SmartTag
Беспроводная метка Samsung SmartTag — это лёгкий и удобный способ следить за своими вещами. Компактный беспроводной датчик можно положить в сумку, портмоне, кошелёк или привязать как брелок к ключам. После этого местоположение можно отслеживать с помощью устройств Galaxy.Подробнее »
Чехол Fold3
Подчеркните уникальный дизайн вашего Galaxy Z Fold3 с помощью элегантного чехла из натуральной кожи.Подробнее »