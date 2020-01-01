Galaxy S22 Ultra

Первый среди сильных - Каждый кадр – шедевр. Даже в темноте. Лучшая камера в Galaxy* - Мощный аккумулятор (5 000 мАч), готовый работать день и ночь - Первый 4 нм процессор*. Скорость – его стихия. - Встроенный S pen для творчества и решения задач. - Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем Dynamic Amoled 2X. *Среди линейки смартфонов Samsung Galaxy на февраль 2022 года. Гэлакси