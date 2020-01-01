Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Игровые
Офисные
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Велосипеды
Командный спорт
Футбол
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Шопперы
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
Награды на iF Design Awards 2022
Снимай. Смотри. Общайся. С режимом Flex
Samsung Galaxy Z Flip3
Galaxy S22|S22+
Galaxy Tab A8
Galaxy S22 Ultra
Награды на iF Design Awards 2022
Снимай. Смотри. Общайся. С режимом Flex
Samsung Galaxy Z Flip3
Galaxy S22|S22+
Новая форма самовыражения

Новая форма самовыражения

Новинка!

Новинка!

Cочетание стиля и функциональности

Cочетание стиля и функциональности

Флагман для фанатов

Флагман для фанатов

Инновационный Z Fold3

Инновационный Z Fold3

Смартфоны

Смартфоны

Планшеты

Планшеты

Носимые устройства

Носимые устройства

Аксессуары

Аксессуары

Смартфоны

Galaxy S22 Ultra

Первый среди сильных - Каждый кадр – шедевр. Даже в темноте. Лучшая камера в Galaxy* - Мощный аккумулятор (5 000 мАч), готовый работать день и ночь - Первый 4 нм процессор*. Скорость – его стихия. - Встроенный S pen для творчества и решения задач. - Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем Dynamic Amoled 2X. *Среди линейки смартфонов Samsung Galaxy на февраль 2022 года. Гэлакси

Подробнее »
Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold3

Домашний кинотеатр, рабочее место, игровая комната и все это в ваших руках - Премиальный дизайн - Из смартфона в планшет одним движением - Одновременная работа в трех приложениях - Поддержка S Pen – удобство обычной ручки с уникальными возможностями - Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от воды

Подробнее »
Galaxy Z Fold3

Galaxy S22 | S22+

Новая форма самовыражения - Ночь в твоей власти. Лучшие снимки даже ночью – в твоих руках - Мощный аккумулятор. Заряжается быстро, работает долго - Первый 4 нм процессор*. Быстрее еще не было - Самые сочные цвета. С самым ярким дисплеем Dynamic Amoled 2X *Среди линейки смартфонов Samsung Galaxy на февраль 2022 года. Гэлакси

Подробнее »
Galaxy S22 | S22+

Galaxy Z Flip3

Новый способ выразить себя - Стильный дизайн, подчеркивающий твою индивидуальность - Режим камеры hands-free для свободы творчества - Передовой процессор для решения любых задач - Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от воды

Подробнее »
Galaxy Z Flip3

Galaxy S21 FE

Лучшие* флагманские возможности S21 по более доступной цене. • Обновлённый дизайн с гармоничным набором цветовой палитры • Суперплавный экран**: cкроллинг еще никогда не был таким плавным и быстрым • Профессиональная камера: каждый кадр – миллион лайков • Процессор на максималках: новейший 8-ми ядерный процессор *По сравнению с линейкой Galaxy **Плавный экран, частота обновления 120 Гц

Подробнее »
Galaxy S21 FE

Galaxy A22

Потрясающий экран и производительность - Современный дизайн - Безграничный экран 6.4 дюйма - 4 AI-камеры, основная – 48МП - Аккумулятор 5000 мА·ч5 + быстрая зарядка 15 Вт

Подробнее »
Galaxy A22

Galaxy M

Новый способ выразить себя
• Стильный дизайн, подчеркивающий твою индивидуальность
• Режим камеры hands-free для свободы творчества
• Передовой процессор для решения любых задач
• Третье поколение складных смартфонов. Теперь с защитой от воды

Подробнее »
Galaxy M

Планшеты

Galaxy Tab A8

- Стильный минималистичный дизайн - 10.5” экран с эффектом полного погружения - 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos - Аккумулятор 7040 мАч

Подробнее »
Galaxy Tab A8

Носимые устройства

Galaxy Watch4 | Watch4 Classic

Устройство, которое знает вас лучше всех
• Стильный и лаконичный дизайн
• Определение состава тела
• Измерение ЭКГ и артериального давления
• Новая ОС с поддержкой Google сервисов
• Мощный процессор и быстрая зарядка

Подробнее »
Galaxy Watch4 | Watch4 Classic

Galaxy Buds2

И твой мир оживает
• Захватывающий звук:
• Двухполосные динамики
• Интеллектуальная передача голоса
• Активное шумоподавление
• Комфортная посадка: удобная и надежная посадка для использования 24/7

Подробнее »
Galaxy Buds2

Аксессуары

SmartTag

Беспроводная метка Samsung SmartTag — это лёгкий и удобный способ следить за своими вещами. Компактный беспроводной датчик можно положить в сумку, портмоне, кошелёк или привязать как брелок к ключам. После этого местоположение можно отслеживать с помощью устройств Galaxy.

Подробнее »
SmartTag

Чехол Fold3

Подчеркните уникальный дизайн вашего Galaxy Z Fold3 с помощью элегантного чехла из натуральной кожи.

Подробнее »
Чехол Fold3