Новинки Apple
iPhone 14 Pro
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AirPods Pro 2
Watch Series 8
Watch Ultra
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iPhone 14 Pro
Apple watch
AirPods Pro 2
iPhone 14
Самая продолжительная производительность батареи. Аварийный SOS через спутник. Обнаружение сбоев. Усовершенствованная двухкамерная системаК моделям этой серии »
Watch Series 8
Здоровый скачок вперед.Ваш основной компаньон теперь еще сильнее. Представляем измерение температуры для более глубокого понимания здоровья женщин.К моделям этой серии »
AirPods Pro (2-го поколение)
Были переработаны для еще более насыщенного звука. Активное шумоподавление следующего уровняи адаптивная прозрачность больше изолируютот внешнего шума.К моделям этой серии »
iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Великолепные.
Super Retina XDR дисплей
Красиво прочный
алюминий аэрокосмического класса
Пять фантастических цветов
влагозащита
Керамический экран
прочнее любых стекл смартфонов
Сравнение
Выбери свой iPhone
Дисплей Super Retina XDR1
Аварийный SOS через спутник. Обнаружение сбоев
Усовершенствованная двухкамерная система 12MP. Основной сверхширокоугольный. Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом
Диапазон оптического зума
До 20 часов воспроизведения видео
Чип A15 Bionic 6-ядерный процессор 5-ядерный графический процессор 16-ядерный нейронный двигатель
Face ID
Сверхбыстрая сотовая связь 5G
Ceramic shield спереди, прочнее, чем любое стекло смартфона. Аэрокосмический алюминий. Водонепроницаемость на глубину 6 метров до 30 минут