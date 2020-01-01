Пользовательское соглашение.

Настоящие «Условия заказа» являются публичной офертой, предлагающей заключить договор розничной купли-продажи на следующих условиях между следующими лицами:

Продавец — Индивидуальный предприниматель Атаева Руманият Магомедшариповна.

ОГРНИП: 317057100064164 ИНН: 054503312661

Юридический адрес: 108811, Москва г, Московский г, Атласова ул, дом No 7, корпус 1, квартира 74.

Покупатель — совершеннолетнее лицо, приобретающее Товары исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Договор купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента получения заказа Продавцом от Покупателя. Факт осуществления заказа означает присоединение Покупателя к данным Условиям заказа в целом. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

Предмет Договора и цена Товара

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего Договора.

Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара. Риск его случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.

Момент заключения договора Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Акцептируя настоящую оферту, Покупатель выражает согласие в том, что: регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно

регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет»

регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Продавцу для реализации целей, указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для реализации целей, указанных в настоящей оферте

регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы Продавцом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью каналов связи

в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных заказов

данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей письменного заявления, переданного Продавцу по месту его фактического нахождения.

Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий данного Договора, в том числе согласием Покупателя на рассылку ему Продавцом смс-сообщений о статусе его заказа и опросов для улучшения качества обслуживания Покупателей. Покупатель, приобретший товар в Интернет-магазине Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.

Права и обязанности сторон Продавец обязуется: с момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, предусмотренных настоящих Договором.

Продавец имеет право: Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 05.ru Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.

Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.

Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам.

Продавец вправе произвести ограничения по сумме заказываемых товаров на один день доставки.

Продавец вправе изменять условия Акций, помещая их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 05.ru, в одностороннем порядке без согласия Покупателя, помещая их на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 05.ru Покупатель обязуется: До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом и размещенных на страницах интернет-магазина.

Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.

Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.

Соблюдать Правила продажи.

Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте в предпринимательских целях.

Отзыв оферты

Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в своем интернет-магазине, с указанием точного времени отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.

Форс-мажор Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего Договора.

Прочие условия

Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.

В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.