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Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

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Безналичный расчет

При оформлении заказа вы можете воспользоваться функцией безналичной оплаты. На странице оформления заказа необходимо выбрать пункт "Оплата картой" и нажать на кнопку «Продолжить», далее на странице «Итого» нажать на кнопку «Оформить заказ». Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты (номер карты, имя владельца, код безопасности). После заполнения реквизитов, необходимо подтвердить код безопасности, отправленный в смс сообщении на номер, указанный при регистрации банковской карты. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

Оплата Банковской Картой Курьеру

При доставке мелкогабаритного товара возможно оплатить заказ курьеру онлайн переводом. Необходимо предупредить во время звонка оператора о том, что оплата будет производиться картой или написать об этом в комментарии при оформлении заказа.

Действия при возникновении проблем с оплатой

В случае возникновения проблем с оплатой, обратитесь к представителю компании по телефону, email либо посетив офис лично.

Возврат денежных средств

Срок возврата денежных средств составляет 3-10 рабочих дней со дня поступления запроса. Срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту. Возврат денежных средств происходит на банковскую карту, с которой осуществлялся платеж за услугу.