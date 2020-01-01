Хотите стать нашим оптовиком?
Если Вы хотите закупать у нас компьютерное/серверное/печатное оборудование, а так же крупную и мелкую бытовую технику, мы будем рады
видеть Вас в числе наших партнёров.
Условия сотрудничества обговариваются с каждым клиентом индивидуально, в зависимости от условий поставки и доставки.
Минимальная сумма оптового заказа от 150 000₽, в зависимости от группы товаров.
Для получения предложения с лучшими ценами, пожалуйста, заполните форму ниже с указанием моделей и количества товара для закупки.