Кредит
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Срок кредита
От 3 до 36 мес.
Возраст
От 21 до 69 лет
Пенсионерам 1, 2, 3 группы инвалидности
Оформляют 3 группу
Оформление пенсионерам
Да
Первоначальный взнос
0%
Сумма кредита
от 2 до 300 тыс.
Документы
Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)
Срок кредита
От 6 до 36 мес.
Возраст
От 20 до 75 лет
Пенсионерам, инвалидам 3 группы
Оформляем
Оформление пенсионерам
Да
Первоначальный взнос
0%
Сумма кредита
от 5 до 250 тыс.
Документы
Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)
Срок кредита
От 3 до 24 мес.
Возраст
От 18 до 70 лет
Пенсионерам 1, 2, 3 группы инвалидности
Оформляют
Оформление пенсионерам
Оформляют
Первоначальный взнос
0%
Сумма кредита
от 3 до 200 тыс.
Документы
Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)