Кредит

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Срок кредита От 3 до 36 мес.

Возраст От 21 до 69 лет

Пенсионерам 1, 2, 3 группы инвалидности Оформляют 3 группу

Оформление пенсионерам Да

Первоначальный взнос 0%

Сумма кредита от 2 до 300 тыс.

Документы Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)

Срок кредита От 6 до 36 мес.

Возраст От 20 до 75 лет

Пенсионерам, инвалидам 3 группы Оформляем

Оформление пенсионерам Да

Первоначальный взнос 0%

Сумма кредита от 5 до 250 тыс.

Документы Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)

Срок кредита От 3 до 24 мес.

Возраст От 18 до 70 лет

Пенсионерам 1, 2, 3 группы инвалидности Оформляют

Оформление пенсионерам Оформляют

Первоначальный взнос 0%

Сумма кредита от 3 до 200 тыс.

Документы Паспорт РФ и второй документ удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, Загран паспорт, водит. права)

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