Как купить в интернет-магазине?
Найдите товар
Найти товар Вы можете через поиск или каталог товаров.
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На страницах каталога Вы можете использовать фильтры, они помогают подобрать товар по характеристикам:
Не можете сделать выбор? В таком случае вы можете сравнивать интересующие Вас товары добавив их к сравнению, и после сравнить на странице сравнения:
Определились с товаром? Добавьте товар в корзину нажав на кнопку "В корзину".
Оформите заказ
Для оформления заказа необходимо перейти в корзину, кликнув на её иконку в правом-верхнем углу:
На странице корзины заполните нужные для оформления данные, выберите способ доставки и оплаты:
После заполнения полей формы нажмите "Завершить оформления". Ваш заказ будет создан, и наш сотрудник свяжется с Вами для уточнения деталей.