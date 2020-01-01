Условия гарантии

Если с момента покупки товара не прошло 14 дней: - Вы можете вернуть товар, если он не соответствует вашим ожиданиям. Также вы можете вернуть товар при обнаружении технического недостатка.

В случае если с момента покупки прошло 14 и более дней, вы можете устранить неисправность в соответствии с условиями гарантийного обслуживания.

Для того, чтобы сдать товар по гарантии, нужно для начала определить, какой тип гарантии распространяется на купленный вами товар:

1) Фирменная гарантия производителя

Как правило, данный тип гарантии распространяется на законченные технические изделия (такие как мониторы, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты и т.д.). Наличие фирменной гарантии производителя на товар указывается в чеке, выданном вам при покупке (напротив товара стоит пометка «Гарантия производителя»). Обычно в комплекте идет гарантийный талон, который заполняется при покупке товара. Иногда обслуживание товара производится не по гарантийным талонам, а по серийным номерам. В таком случае гарантийного талона в комплекте вы не найдете, но в руководстве пользователя будет указан список сервисных центров, осуществляющих гарантийное обслуживание данного товара.

Если на ваш товар распространяется фирменная гарантия производителя, наиболее быстрым и простым способом решения проблем будет обращение в фирменный авторизованный сервисный центр. Вместе с товаром необходимо будет предоставить заполненный гарантийный талон и документы, подтверждающие покупку (чек). В зависимости от степени повреждения ваш товар будет отремонтирован, либо вам будет выдано заключение о невозможности ремонта. Данное заключение необходимо отправить нам почтой либо курьерской службой для возврата денежных средств.

2) Гарантийное обслуживание осуществляется нашей компанией

Как правило, данный тип гарантии распространяется на компьютерные комплектующие, а также на компьютеры собственной сборки. Товар, который обслуживается в нашем гарантийном отделе, не имеет пометки «гарантия производителя» в чеке. Для того, чтобы воспользоваться нашей гарантией, вам необходимо отправить товар нам.

Квалифицированные специалисты отдела гарантии протестируют товар на предмет неисправности и в случае, если она подтвердится, вам будет произведён ремонт либо возврат денежных средств.

Законодательная сторона вопроса

Хотим обратить ваше внимание на то, что согласно закону о защите прав потребителей и другим нормативным актам, которые регулируют гарантийные вопросы, гарантия не распространяется на:

Повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также возникшие вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.);

Механические и электротермические повреждения;

Повреждения процессора, материнской платы, видеокарты и т.д., вызванные попытками эксплуатации в нештатном форсированном режиме с превышением номинальных эксплуатационных характеристик (оверклокинг);

Повреждения фирменных серийных номеров на устройстве;

Процессоры, поврежденные вследствие неправильного функционирования системы охлаждения;

Выпадение точек экрана жидкокристаллического монитора, а также любых иных товаров, имеющих жидкокристаллический экран, количеством не более 4-х (четырех) точек. При доставке мониторы тестируются только на наличие механических повреждений и работоспособность. Тем не менее, компания Юлмарт допускает отказ от работоспособного монитора при осуществлении услуги доставки. В этом случае товар (новый монитор), вывозится со склада компании силами покупателя;

Отсутствие в товаре функций, которые не предусмотрены Производителем.

Наша гарантия не распространяется на случаи несовместимости приобретенного оборудования и оборудования покупателя. Мы отвечаем только за корректную работу каждой из товарных позиций в отдельности. Компания не несет ответственность за сохранность данных на цифровых носителях, подлежащих ремонту или замене по гарантии.

Мы не несем ответственности за качество совместного функционирования комплектующих, кроме тех случаев, когда приобретался компьютер в сборе.

В соответствии с законом о защите прав потребителей и постановлением Правительства Российской Федерации №55 от 19 января 1998 г. "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" (с изменениями на 20 октября 1998 года) ПРОДАВЕЦ НЕ ОБЯЗАН ПРИНИМАТЬ ОБРАТНО ИСПРАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ПОДОШЛО ПОКУПАТЕЛЮ. Избежать досадной ситуации приобретения качественного, но технически несовместимого с уже имеющимся оборудованием товара Вам поможет услуга MoneyBack.

В случае обращения за гарантийным обслуживанием напрямую в СЦ производителя мы не отвечаем по обязательствам СЦ (в том числе по срокам и качеству исполнения обязательств); в таких случаях не предоставляется «подменный» товар на время проведения гарантийного обслуживания.

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