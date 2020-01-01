Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Игровые
Офисные
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Велосипеды
Командный спорт
Футбол
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Шопперы
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Условия гарантии

Если с момента покупки товара не прошло 14 дней: - Вы можете вернуть товар, если он не соответствует вашим ожиданиям. Также вы можете вернуть товар при обнаружении технического недостатка.

В случае если с момента покупки прошло 14 и более дней, вы можете устранить неисправность в соответствии с условиями гарантийного обслуживания.

Для того, чтобы сдать товар по гарантии, нужно для начала определить, какой тип гарантии распространяется на купленный вами товар:

1) Фирменная гарантия производителя

Как правило, данный тип гарантии распространяется на законченные технические изделия (такие как мониторы, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты и т.д.). Наличие фирменной гарантии производителя на товар указывается в чеке, выданном вам при покупке (напротив товара стоит пометка «Гарантия производителя»). Обычно в комплекте идет гарантийный талон, который заполняется при покупке товара. Иногда обслуживание товара производится не по гарантийным талонам, а по серийным номерам. В таком случае гарантийного талона в комплекте вы не найдете, но в руководстве пользователя будет указан список сервисных центров, осуществляющих гарантийное обслуживание данного товара.

Если на ваш товар распространяется фирменная гарантия производителя, наиболее быстрым и простым способом решения проблем будет обращение в фирменный авторизованный сервисный центр. Вместе с товаром необходимо будет предоставить заполненный гарантийный талон и документы, подтверждающие покупку (чек). В зависимости от степени повреждения ваш товар будет отремонтирован, либо вам будет выдано заключение о невозможности ремонта. Данное заключение необходимо отправить нам почтой либо курьерской службой для возврата денежных средств.

2) Гарантийное обслуживание осуществляется нашей компанией

Как правило, данный тип гарантии распространяется на компьютерные комплектующие, а также на компьютеры собственной сборки. Товар, который обслуживается в нашем гарантийном отделе, не имеет пометки «гарантия производителя» в чеке. Для того, чтобы воспользоваться нашей гарантией, вам необходимо отправить товар нам.

Квалифицированные специалисты отдела гарантии протестируют товар на предмет неисправности и в случае, если она подтвердится, вам будет произведён ремонт либо возврат денежных средств.

Законодательная сторона вопроса

Хотим обратить ваше внимание на то, что согласно закону о защите прав потребителей и другим нормативным актам, которые регулируют гарантийные вопросы, гарантия не распространяется на:

  • Повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также возникшие вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.);
  • Механические и электротермические повреждения;
  • Повреждения процессора, материнской платы, видеокарты и т.д., вызванные попытками эксплуатации в нештатном форсированном режиме с превышением номинальных эксплуатационных характеристик (оверклокинг);
  • Повреждения фирменных серийных номеров на устройстве;
  • Процессоры, поврежденные вследствие неправильного функционирования системы охлаждения;
  • Выпадение точек экрана жидкокристаллического монитора, а также любых иных товаров, имеющих жидкокристаллический экран, количеством не более 4-х (четырех) точек. При доставке мониторы тестируются только на наличие механических повреждений и работоспособность. Тем не менее, компания Юлмарт допускает отказ от работоспособного монитора при осуществлении услуги доставки. В этом случае товар (новый монитор), вывозится со склада компании силами покупателя;
  • Отсутствие в товаре функций, которые не предусмотрены Производителем.

Наша гарантия не распространяется на случаи несовместимости приобретенного оборудования и оборудования покупателя. Мы отвечаем только за корректную работу каждой из товарных позиций в отдельности. Компания не несет ответственность за сохранность данных на цифровых носителях, подлежащих ремонту или замене по гарантии.

Мы не несем ответственности за качество совместного функционирования комплектующих, кроме тех случаев, когда приобретался компьютер в сборе.

В соответствии с законом о защите прав потребителей и постановлением Правительства Российской Федерации №55 от 19 января 1998 г. "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" (с изменениями на 20 октября 1998 года) ПРОДАВЕЦ НЕ ОБЯЗАН ПРИНИМАТЬ ОБРАТНО ИСПРАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ПОДОШЛО ПОКУПАТЕЛЮ. Избежать досадной ситуации приобретения качественного, но технически несовместимого с уже имеющимся оборудованием товара Вам поможет услуга MoneyBack.

В случае обращения за гарантийным обслуживанием напрямую в СЦ производителя мы не отвечаем по обязательствам СЦ (в том числе по срокам и качеству исполнения обязательств); в таких случаях не предоставляется «подменный» товар на время проведения гарантийного обслуживания.

Если у вас еще есть вопросы и вы не нашли на них ответы в данном разделе, вы можете связаться с нами, наши специалисты помогут вам.