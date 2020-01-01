Обмен/возврат товара, если в вашем городе нет магазина или пункта выдачи 05.ru

Обмен/возврат товара, заказанного с доставкой курьерской службой. Обмен и возврат по гарантии, а также услуга MONEYBACK возможны так же если заказ был оформлен с доставкой Почтой России, курьерской службой (например, DHL, СДЭК, IMLи др.) или с самовывозом в постамате.

В случае возврата/обмена товара ненадлежащего качества, клиенту возмещаются все транспортные расходы по обратной пересылке товара. В этом случае вы заполняете заявление на возврат денежных средств за товар и заявление на возмещение расходов.

В случае возврата товара надлежащего качества, транспортные расходы берет на себя клиент. В этом случае вы сами оплачиваете отправку товара к нам и заполняете только заявление на возврат денежных средств за товар

Шаг 1: Заполните заявление

Заполните заявление (-я) и отправьте его (-их) на электронный адрес info@05.ru Вместе с заявлением (-ями) на нашу электронную почту необходимо так же отправить скан или фото кассового чека в случае оплаты заказа наложенным платежом или скриншот онлайн-квитанции в случае оплаты заказа на сайте.

В заявлении на возмещение расходов указывается общая сумма за доставку, которая складывается из стоимости за доставку до клиента и стоимости обратной доставки неисправного товара в адрес нашей компании. В заявлениях обязательно укажите банковские реквизиты для возврата денег (номер расчетного счета) и паспортные данные. Кроме того, если у вас есть претензии по качеству товара, подробно опишите, какие дефекты содержит возвращаемый товар. Обратите внимание, что денежные средства за товар (а в случае его ненадлежащего качества и соответствующая стоимость доставки) будут возвращены банковским переводом.

Шаг 2: Отправьте нам товар

Товар можно отправить Почтой России вместе с полным пакетом документов (гарантийным талоном, инструкцией и другими документами, которые были в комплекте), а также с актом о возврате, составленным с работником почты или курьерской службы, в случае если неисправность товара обнаружилась сразу при получении в Почтовом отделении.

Чтобы вернуть товар почтовым отправлением, оформите в отделении почты документ «Форма 107. Опись вложения». На нём должны быть печать и подпись сотрудника почтового отделения. Образец документа можно посмотреть на сайте «Почты России».

Возврат товара осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 5

Шаг 3: Сообщите нам о том, что вы осуществили возврат

Свяжитесь с нами по электронной почте info@05.ru или по телефону контактного центра и пришлите номер отправки «Почтой России» (идентификатор почтового отправления указан в чеке, выданном при приёме почтового отправления) и фото/скан чека. Всегда спрашивайте у сотрудников почты документ, подтверждающий отправление товара. Его необходимо сохранять до тех пор, пока не будет принято решение о возврате денег.

Обратите внимание, что перемещение любого почтового отправления можно отслеживать на сайте «Почты России». Для этого необходимо ввести идентификатор почтового отправления (трек-номер).

Шаг 4: Ожидайте решения о возврате денег

После получения товара и всего пакета документов наш отдел гарантии проведёт диагностику выявленных недостатков и даст заключение о том, что это — заводской брак или результат неправильной эксплуатации покупателем. На основе диагностики наши сотрудники примут решение об удовлетворении требований по возврату.

Товар, который по результатам проведения диагностики качества сервисной службой 05.ru признан товаром надлежащего качества или не подпадающим под условия гарантийного обслуживания, хранится в течение шести месяцев на складе компании. Доставка такого товара обратно осуществляется за счёт клиента.

По истечении срока хранения клиенту необходимо забрать переданную вещь, в противном случае компания оставляет за собой право реализовать вещь согласно положениям Гражданского кодекса РФ.

Если товар признан негарантийным, повторная его отправка в адрес клиента возможна только за счет клиента. Замена товара производится только посредством возврата товара ненадлежащего качества и последующего оформления нового заказа на аналогичный товар.

Для получения дополнительных консультаций и рассмотрения ваших претензий в индивидуальном порядке просим также обращаться по указанным контактным данным. Пожалуйста, максимально подробно изложите возникшую проблему, прикрепите к письму фотографию повреждённого (бракованного) товара, опишите возможные решения и ожидайте ответа в течение пяти рабочих дней.