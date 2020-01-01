Moneyback. Обмен и возврат без лишних вопросов

Купили и передумали? Вернём деньги или обменяем покупку в течение 7 дней!

Интернет-покупки имеют ряд преимуществ перед обычным шоппингом - они быстрее, удобнее и, как правило, выгоднее. Однако есть и еще одна особенность, которую следует учитывать – вы не видите товар вживую, а значит, выше вероятность того, что он не подойдет.

Для того, чтобы ваша покупка в 05.ru приносила исключительно положительные эмоции, мы предусмотрели сервис Moneyback. Он позволяет в течение 7 дней с момента покупки вернуть товар.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно проинформировать персонального менеджера о возникшей необходимости в этой услуге, менеджер поможет оформить необходимую документацию в кратчайшие сроки и сообщит о возможности привезти покупку в гарантийный 05.ru для передачи её сотруднику компании.

При этом товар должен быть

В исправном состоянии;

В полной комплектации;

В оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему;

Сохранены заводские пломбы, пленки и тд.;

Без следов эксплуатации, установки, активации (для программного обеспечения).

Обратите внимание, что сервис доступен для физических лиц и возврат средств осуществляется тем же способом, каким была оплачена покупка. При оплате бонусами или сертификатом возврат осуществляется в виде зачисления бонусов в тот личный кабинет, с которого произошла оплата.

Услуга не распространяется на товары из следующих категорий

Бытовая химия

Косметика

Спортивное питание

Автомобильные прицепы

Техника для личной гигиены

Товары по уходу за ребенком

Корма для животных

Одежда для новорожденных

Сервисы

Парфюмерия

Услуги

Продукты питания

Непериодические издания

Товары, которые используются для хранения продуктов, приготовления пищи и непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Например: контейнеры для хранения продуктов, посуда, столовые приборы, чайники и т.д.

В случае если вы приобрели товар, участвующий в акциях с подарком или получили скидку на второй товар (купили товар по специальной цене) в рамках данной акции, вы также можете воспользоваться сервисом Moneyback, но в этом случае возврат товара надлежащего качества в рамках сервиса Moneyback влечёт за собой аннулирование участия в акции и необходимость возврата подарка, полученного в рамках акции или возврата товара, приобретенного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции. При отказе возврата подарка или товара купленного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции вы не можете воспользоваться сервисом Moneyback.

Решение о возврате денег будет произведено в течение 10 дней после получения нами товара. Сервисом Moneyback нельзя воспользоваться, если товар куплен в кредит. Подробную информацию о сервисе Moneyback вы можете получить по телефону call-центра.