Moneyback. Обмен и возврат без лишних вопросов
Купили и передумали? Вернём деньги или обменяем покупку в течение 7 дней!
Интернет-покупки имеют ряд преимуществ перед обычным шоппингом - они быстрее, удобнее и, как правило, выгоднее. Однако есть и еще одна особенность, которую следует учитывать – вы не видите товар вживую, а значит, выше вероятность того, что он не подойдет.
Для того, чтобы ваша покупка в 05.ru приносила исключительно положительные эмоции, мы предусмотрели сервис Moneyback. Он позволяет в течение 7 дней с момента покупки вернуть товар.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно проинформировать персонального менеджера о возникшей необходимости в этой услуге, менеджер поможет оформить необходимую документацию в кратчайшие сроки и сообщит о возможности привезти покупку в гарантийный 05.ru для передачи её сотруднику компании.
При этом товар должен быть
- В исправном состоянии;
- В полной комплектации;
- В оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему;
- Сохранены заводские пломбы, пленки и тд.;
- Без следов эксплуатации, установки, активации (для программного обеспечения).
Обратите внимание, что сервис доступен для физических лиц и возврат средств осуществляется тем же способом, каким была оплачена покупка. При оплате бонусами или сертификатом возврат осуществляется в виде зачисления бонусов в тот личный кабинет, с которого произошла оплата.
Услуга не распространяется на товары из следующих категорий
- Бытовая химия
- Косметика
- Спортивное питание
- Автомобильные прицепы
- Техника для личной гигиены
- Товары по уходу за ребенком
- Корма для животных
- Одежда для новорожденных
- Сервисы
- Парфюмерия
- Услуги
- Продукты питания
- Непериодические издания
- Товары, которые используются для хранения продуктов, приготовления пищи и непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Например: контейнеры для хранения продуктов, посуда, столовые приборы, чайники и т.д.
В случае если вы приобрели товар, участвующий в акциях с подарком или получили скидку на второй товар (купили товар по специальной цене) в рамках данной акции, вы также можете воспользоваться сервисом Moneyback, но в этом случае возврат товара надлежащего качества в рамках сервиса Moneyback влечёт за собой аннулирование участия в акции и необходимость возврата подарка, полученного в рамках акции или возврата товара, приобретенного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции. При отказе возврата подарка или товара купленного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции вы не можете воспользоваться сервисом Moneyback.
Решение о возврате денег будет произведено в течение 10 дней после получения нами товара. Сервисом Moneyback нельзя воспользоваться, если товар куплен в кредит. Подробную информацию о сервисе Moneyback вы можете получить по телефону call-центра.