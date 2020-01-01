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Moneyback. Обмен и возврат без лишних вопросов

Купили и передумали? Вернём деньги или обменяем покупку в течение 7 дней!

Интернет-покупки имеют ряд преимуществ перед обычным шоппингом - они быстрее, удобнее и, как правило, выгоднее. Однако есть и еще одна особенность, которую следует учитывать – вы не видите товар вживую, а значит, выше вероятность того, что он не подойдет.

Для того, чтобы ваша покупка в 05.ru приносила исключительно положительные эмоции, мы предусмотрели сервис Moneyback. Он позволяет в течение 7 дней с момента покупки вернуть товар.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно проинформировать персонального менеджера о возникшей необходимости в этой услуге, менеджер поможет оформить необходимую документацию в кратчайшие сроки и сообщит о возможности привезти покупку в гарантийный 05.ru для передачи её сотруднику компании.

При этом товар должен быть

  • В исправном состоянии;
  • В полной комплектации;
  • В оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему;
  • Сохранены заводские пломбы, пленки и тд.;
  • Без следов эксплуатации, установки, активации (для программного обеспечения).

Обратите внимание, что сервис доступен для физических лиц и возврат средств осуществляется тем же способом, каким была оплачена покупка. При оплате бонусами или сертификатом возврат осуществляется в виде зачисления бонусов в тот личный кабинет, с которого произошла оплата.

Услуга не распространяется на товары из следующих категорий

  • Бытовая химия
  • Косметика
  • Спортивное питание
  • Автомобильные прицепы
  • Техника для личной гигиены
  • Товары по уходу за ребенком
  • Корма для животных
  • Одежда для новорожденных
  • Сервисы
  • Парфюмерия
  • Услуги
  • Продукты питания
  • Непериодические издания
  • Товары, которые используются для хранения продуктов, приготовления пищи и непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Например: контейнеры для хранения продуктов, посуда, столовые приборы, чайники и т.д.

В случае если вы приобрели товар, участвующий в акциях с подарком или получили скидку на второй товар (купили товар по специальной цене) в рамках данной акции, вы также можете воспользоваться сервисом Moneyback, но в этом случае возврат товара надлежащего качества в рамках сервиса Moneyback влечёт за собой аннулирование участия в акции и необходимость возврата подарка, полученного в рамках акции или возврата товара, приобретенного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции. При отказе возврата подарка или товара купленного со скидкой (по специальной цене) в рамках акции вы не можете воспользоваться сервисом Moneyback.

Решение о возврате денег будет произведено в течение 10 дней после получения нами товара. Сервисом Moneyback нельзя воспользоваться, если товар куплен в кредит. Подробную информацию о сервисе Moneyback вы можете получить по телефону call-центра.