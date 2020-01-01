Гарантия и возврат

Рекомендуемые к прочтению статьи из закона «О защите прав потребителя»

Просим отнестись с пониманием к тому, что наличие вирусов или неграмотно установленных программ на компьютерах и ноутбуках неисправностью устройства не является, и проблема может быть устранена специалистами нашего сервисного центра за отдельную плату.

Мы рекомендуем приобретать антивирусные программы и другой софт вместе с оборудованием.