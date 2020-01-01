Гарантия и возврат
Рекомендуемые к прочтению статьи из закона «О защите прав потребителя»
- Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
- Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара
- Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем
- Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества
- Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
- Статья 23. Ответственность продавца за просрочку выполнения требований потребителя
- Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества
- Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
Просим отнестись с пониманием к тому, что наличие вирусов или неграмотно установленных программ на компьютерах и ноутбуках неисправностью устройства не является, и проблема может быть устранена специалистами нашего сервисного центра за отдельную плату.
Мы рекомендуем приобретать антивирусные программы и другой софт вместе с оборудованием.