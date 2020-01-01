Доставка по России

Доставка от 3-х дней в зависимости от региона

Доставка осуществляется курьерской службой "DPD". Доставка осуществляется на территории всей России.

Оплата заказа

Онлайн-оплата картами Visa и MasterCard

В течение 14 дней после получения товара, Вы вправе отказаться от покупки без объяснения причин, если не эксплуатировали товар и полностью сохранили его упаковку и товарный вид.

При оформлении заказа на доставку за пределы г. Махачкала и г. Каспийск, может взиматься частичная предоплата.

Стоимость услуги доставки не возмещается. Подробней о нашей политике возврата можно прочитать здесь.

Возврат товара возможен в течении 14 дней со дня получения