Доставка по России
Доставка от 3-х дней в зависимости от региона
Доставка осуществляется курьерской службой "DPD". Доставка осуществляется на территории всей России.
Оплата заказа
Онлайн-оплата картами Visa и MasterCard
В течение 14 дней после получения товара, Вы вправе отказаться от покупки без объяснения причин, если не эксплуатировали товар и полностью сохранили его упаковку и товарный вид.
При оформлении заказа на доставку за пределы г. Махачкала и г. Каспийск, может взиматься частичная предоплата.
Стоимость услуги доставки не возмещается. Подробней о нашей политике возврата можно прочитать здесь.
Возврат товара возможен в течении 14 дней со дня получения