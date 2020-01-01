Наш магазин находится по адресу: г. Москва, ул.Варшавское шоссе,д.26, торговый центр "For You" , 1 этаж, 2 павильон.

Самовывоз

График самовывоза: с 10:00 до 20:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 - обеденный перерыв

Самовывоз в Москве

Вы можете зарезервировать товар на сайте и забрать его в одном из наших магазинов по адресу:

Магазин в Москве, Варшавское шоссе, д. 26

Доставка по Москве

Доставляем на следующий день

При заказе до 16:00.

300₽ мелкогабаритная До 10 килограмм. 700₽ крупногабаритная От 10 до 25 килограмм. Доставка за МКАД - 25₽/км. (до 25 км.) .

Оплата

Оплата при получении заказа, после проверки на отсутствие брака. Если товар по каким-либо причинам не соответствует вашим ожиданиям, вы можете отказаться от покупки.

При оформлении заказа на доставку за пределы г. Махачкала и г. Каспийска может взиматься частичная предоплата.