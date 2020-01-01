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Доставка продуктов по Каспийску

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Доставка по Дагестану

Быстрая доставка по Махачкале

При заказе до 16:30 доставка в тот же день. Доставка крупногабаритной техники по Махачкале и Каспийску осуществляется на следующий день. Подъем на этаж и занесение в квартиру – бесплатно. Прием заказов по Дагестану осуществляется до 18:00 предыдущего дня.

Бесплатная доставка при заказе от 999₽
100₽ стоимость доставки для заказов менее 999₽ (мелкогабаритная техника)

Населенные пункты Дагестана

Населенный пункт Стоимость доставки Сроки доставки
Буйнакск Бесплатно от 999₽ вторник (заказы до 18:00)
Зубутли-Миатли Бесплатно от 999₽ вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
Избербаш Бесплатно от 999₽ понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
Первомайское Бесплатно от 999₽ понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
Каспийск Бесплатно от 999₽ с 14:00 до 17:00 (при заказе до 13:00) с 17:00 до 21:00 (при заказе до 16:00)
Кизилюрт Бесплатно от 999₽ вторник, четверг, суббота(заказы до 18:00)
Коркмаскала Бесплатно от 999₽ вторник, четверг, суббота (заказы до 12:00)
Ленинкент Бесплатно от 999₽ До 17:30 в тот же день
Манас Бесплатно от 999₽ понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
Махачкала Бесплатно от 999₽ До 17:30 в тот же день
Муцалаул Бесплатно от 999₽ вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
Хасавюрт Бесплатно от 999₽ каждый день (заказы до 17:00)
Дербент Бесплатно от 999₽ каждый день (заказы до 17:00)
Нижнее Казанище Бесплатно от 999₽ вторник (заказы до 18:00)
Новый Чиркей Бесплатно от 999₽ вторник (заказы до 18:00)
Стальское Бесплатно от 999₽ вторник,четверг, суббота (заказы до 18:00)
Карабудахкент 200₽ понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
Хушет 200₽ До 17:30 в тот же день
Нечаевка 300₽ вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
Шамхал 300₽ До 17:30 в тот же день
Кизляр Бесплатно от 999₽ четверг
Бабаюрт Бесплатно от 999₽ четверг
Грозный Бесплатно от 999₽ суббота
Населенный пункт Стоимость доставки Сроки доставки
горные районы 1 км = 35₽ (до 150 км) 3-5 дней
равниные районы 1 км = 30₽ (до 150 км) 3-5 дней
пригороды Махачкалы бесплатно до 15 км от поста 1-2 дня ( завтра - послезавтра)
Махачкала, Каспийск Бесплатно от 2000₽ на след. день
Ленинкент Бесплатно от 2000₽ 12:00 - 17:00, 17:00-20:00
Кизилюрт(пригород до 15 км.) Бесплатно от 2000₽ понедельник, среда, пятница
Хасавюрт(пригород до 15 км.) Бесплатно от 2000₽ понедельник, среда, пятница
Избербаш(пригород до 15 км.) Бесплатно от 2000₽ вторник, четверг, суббота
Дербент(пригород до 15 км.) Бесплатно от 2000₽ вторник, четверг, суббота
Другие населенные пункты

Стоимость и сроки доставки в остальные населенные пункты Дагестана уточняйте по телефону либо у онлайн-консультанта.

Обращаем Ваше внимание, доставка крупногабаритной техники по Дагестану осуществляется по следующим тарифам:
горные районы – 35₽ за км.
равнинные районы – 30₽ за км.

Оплата

Оплата при получении заказа, после проверки на отсутствие брака. Если товар по каким-либо причинам не соответствует вашим ожиданиям, вы можете отказаться от покупки.

При оформлении заказа на доставку за пределы г. Махачкала и г. Каспийск, может взиматься частичная предоплата.

Оформление товара под заказ производится только при предоплате в размере 30%.
Сборка и Тестирование системного блока осуществляется при оплате данных услуг.

Самовывоз в Махачкале

Вы можете зарезервировать товар на сайте и забрать его в одном из наших магазинов по адресу:

Магазин в Махачкале, И.Шамиля 5
Магазин в Хасавюрте, ул. Тотурбиева, 141
Магазин в Дербенте, ул. Гагарина, 14
Магазин в Махачкале, пр-т Акушинского, 33
Магазин в Дербенте, ул Сальмана 69 д
Магазин в Хасавюрте, Махачкалинское шоссе, д. 46
Магазин в Махачкале, И.Шамиля 31
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