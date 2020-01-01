Быстрая доставка по Махачкале
При заказе до 16:30 доставка в тот же день. Доставка крупногабаритной техники по Махачкале и Каспийску осуществляется на следующий день. Подъем на этаж и занесение в квартиру – бесплатно. Прием заказов по Дагестану осуществляется до 18:00 предыдущего дня.
Населенные пункты Дагестана
|Населенный пункт
|Стоимость доставки
|Сроки доставки
|Буйнакск
|Бесплатно от 999₽
|вторник (заказы до 18:00)
|Зубутли-Миатли
|Бесплатно от 999₽
|вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
|Избербаш
|Бесплатно от 999₽
|понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
|Первомайское
|Бесплатно от 999₽
|понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
|Каспийск
|Бесплатно от 999₽
|с 14:00 до 17:00 (при заказе до 13:00) с 17:00 до 21:00 (при заказе до 16:00)
|Кизилюрт
|Бесплатно от 999₽
|вторник, четверг, суббота(заказы до 18:00)
|Коркмаскала
|Бесплатно от 999₽
|вторник, четверг, суббота (заказы до 12:00)
|Ленинкент
|Бесплатно от 999₽
|До 17:30 в тот же день
|Манас
|Бесплатно от 999₽
|понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
|Махачкала
|Бесплатно от 999₽
|До 17:30 в тот же день
|Муцалаул
|Бесплатно от 999₽
|вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
|Хасавюрт
|Бесплатно от 999₽
|каждый день (заказы до 17:00)
|Дербент
|Бесплатно от 999₽
|каждый день (заказы до 17:00)
|Нижнее Казанище
|Бесплатно от 999₽
|вторник (заказы до 18:00)
|Новый Чиркей
|Бесплатно от 999₽
|вторник (заказы до 18:00)
|Стальское
|Бесплатно от 999₽
|вторник,четверг, суббота (заказы до 18:00)
|Карабудахкент
|200₽
|понедельник, среда, воскресенье (заказы до 18:00)
|Хушет
|200₽
|До 17:30 в тот же день
|Нечаевка
|300₽
|вторник, четверг, суббота (заказы до 18:00)
|Шамхал
|300₽
|До 17:30 в тот же день
|Кизляр
|Бесплатно от 999₽
|четверг
|Бабаюрт
|Бесплатно от 999₽
|четверг
|Грозный
|Бесплатно от 999₽
|суббота
Стоимость и сроки доставки в остальные населенные пункты Дагестана уточняйте по телефону либо у онлайн-консультанта.
Обращаем Ваше внимание, доставка крупногабаритной техники по Дагестану осуществляется по следующим тарифам:
горные районы – 35₽ за км.
равнинные районы – 30₽ за км.
Оплата
Оплата при получении заказа, после проверки на отсутствие брака. Если товар по каким-либо причинам не соответствует вашим ожиданиям, вы можете отказаться от покупки.
При оформлении заказа на доставку за пределы г. Махачкала и г. Каспийск, может взиматься частичная предоплата.
Оформление товара под заказ производится только при предоплате в размере 30%.
Сборка и Тестирование системного блока осуществляется при оплате данных услуг.
Самовывоз в Махачкале
Вы можете зарезервировать товар на сайте и забрать его в одном из наших магазинов по адресу: