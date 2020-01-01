Корпоративным клиентам
Отдел по работе с корпоративными клиентами
Сервисы и преимущества
Персональный менеджер
В целях создания Вам максимально комфортных условий при взаимодействии с нашей компанией, а также для усовершенствования и оптимизации работы за каждым Клиентом закреплен Персональный менеджер
Депозит
Этот сервис позволяет Вам быстро получать необходимый товар для Вашего бизнеса, имея положительный баланс в нашей системе расчетов
Товар под заказ
Нет нужного товара в наличии? Не проблема! Привезем в короткие сроки!
Доставка
Бесплатная доставка во все города республики Дагестан
Манибэк
Применяется в случае обнаружения брака, дефектов и прочих несоответствий требований потребителя к качеству или потребительским свойствам товара, услуги;
Также в случае нерасходования ранее переведенных на счет поставщика средств покупателя, который предоплатил пользование услугой, покупку товаров, но не осуществил покупки на сумму предоплаты (возрат неизрасходованных денежных средств, отказ от пользования услугами).