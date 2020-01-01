Интернет-магазин «05.ru»
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Адреса магазинов
- Магазин в Махачкале, И.Шамиля 509:00 - 21:00
- Магазин в Москве, Варшавское шоссе, д. 2610:00 - 20:00
- Магазин в Хасавюрте, ул. Тотурбиева, 14109:00 - 19:00
- Магазин в Дербенте, ул. Гагарина, 1409:00 - 20:00
- Магазин в Махачкале, пр-т Акушинского, 3309:00 - 21:00
- Магазин в Дербенте, ул Сальмана 69 д09:00 - 20:00
- Магазин в Хасавюрте, Махачкалинское шоссе, д. 4609:00 - 20:00
- Магазин в Махачкале, И.Шамиля 3109:00 - 21:00
ИП Атаева Руманият Магомедшариповна
ОГРН:
317057100064164
ИНН:
054503312661
Юридический адрес:
108811, Москва г, Московский г, Атласова ул, дом № 7, корпус 1, квартира 74.