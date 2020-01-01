Расположение на первой линии домов, на основных автомагистралях города или улицах с высоким автомобильным и пешеходным трафиком,
на оживленных перекрестках, крупным транспортно-пересадочным узлом, на ключевых перекрестках, в качественных и популярных торговых
центрах.
Наличие парковки для авто в непосредственной близости от торгового помещения;
Удобство подъезда на личном и общественном транспорте;
Электрическая мощность от 0,1 КВт/кв. на м2 общей площади;
Объект подключен к газовым сетям либо к центральному отоплению;
Полный пакет документов на помещения (выписка из Росрееста, технический паспорт и т.д.);