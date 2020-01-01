О магазине

Магазин электроники 05.ru

05.ru - сеть магазинов электроники и бытовой техники. На сегодняшний день компания насчитывает 7 филиалов: 6 в республике Дагестан (в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте) и 1 магазин в Москве. Интернет-магазин 05.ru осуществляет доставку по всей России. Колл-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает всестороннюю поддержку покупателям.

Мы предлагаем широчайший ассортимент товаров, сервисов и услуг. Покупателям представлено более 15 000 наименований компьютерной, мелкой и крупной бытовой, аудио/видео, цифровой и климатической техники, медиа товаров, аксессуаров, инструментов, посуды, мебели и других товаров для дома.

Компания 05.ru начала свое существование в далеком 2003 году и специализировалась на продаже компьютерной техники. Со временем ассортимент расширялся, спрос нарастал, доверие клиентов укреплялось. В 2017 году открылся филиал в Дербенте, в 2018 - в Хасавюрте, в 2019 - гипермаркеты в этих двух городах и еще один магазин в Махачкале.

Сегодня компания 05.ru - большая команда, сплоченная общими целями, корпоративными ценностями и принципами. Наша цель - помочь клиентам сделать быт комфортным, а работу более эффективной с помощью новейших технологий и качественного сервиса. Забота о Клиенте является приоритетным направлением нашей деятельности: именно для него мы улучшаем сервис, становимся ближе и доступнее.

Партнёры:

Партнером является OOO AT поддерживающее и разрабатывающее мобильное программное обеспечения для компании 05.ru. Основным видом деятельности компании является разработка мобильного программного обеспечения.

ООО AT зарегистрирована по адресу г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, кв. 297, 108814. Генеральный директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ" Магомедова Назира Магомедовна. Телефонный номер: +7 (918) 733-19-97

Юридическая информация: